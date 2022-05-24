葉振棠李龍基陳浩德再聚首開騷 獲贈人像油畫勁驚喜 (19:00)

葉振棠、李龍基、陳浩德今天（24日）出席宣傳活動，3人宣布將於7月15日至17日假灣仔伊館舉行3場《三生有幸經典演唱會2022》，門票於本周五（27日）公開發售。

今次是3人自2018年合體舉辦演唱會後，再度聚首開騷，他們坦言等到「頸都長」：「原定於2019年底計劃再次舉行的《三生有幸》系列演唱會，當時準備工作正如火如荼之際，不料新冠疫情開始來襲而被迫取消，已出售的門票亦全數退款。原本我們希望每年舉行一次，這3年來我們一直多次希望重新舉辦，但因疫情反覆而多次延期，事隔3年，疫情終於漸見好轉，我們決定重啟演唱會，這次機會確是得來不易。」

為了今次演唱會，李龍基太太Chris Wong送上一份非常特別的神秘禮物，以祝賀丈夫及葉振棠、陳浩德演出成功，那便是一幅親繪的人像油畫。畫中以演唱會海報中3人的照片為藍本，十分逼真，李龍基笑言：「我太太對於繪畫有研究，故她花了10多天時間繪畫，希望送上此油畫祝賀我們演出成功。在今天運送過程中出現一段小插曲，因為我架車不夠大，所以將幅畫綁在車頂送來會場，但不料行駛途中落雨，幸好我太太早有準備，畫像才不致被淋濕。」

3人預告演唱會經過3年籌備，屆時有非常特別的開場送給大家，被問到是否會有厲害造型？李龍基搞笑說：「或者我哋全部唔著衫。」

（即時娛樂）