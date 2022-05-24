成勛展驚人食量 半日急重11磅 靠「階段性斷食」減磅 (20:23)

睽違11年，「江南美人」林秀香再度跟「吻戲匠人」成勛談情，由「香勛配」主演的Viu Original原創愛情喜劇《我們從今天開始》正於「黃Viu煲劇平台」熱播，該劇講述視貞操為生命的吳雨莉（林秀香飾）接受婚前健檢時，因為醫療疏忽而懷上陌生男子拉斐爾（成勛飾）的孩子，展開一段浪漫且瘋狂的愛情故事。

成勛近年因為大膽親熱戲碼獲封「吻戲匠人」，不少粉絲早已留名等睇「香勛」愛的故事。除了令人面紅心跳的感情線，成勛的「露肉」演出，也讓劇迷期待，皆因游泳選手出身的他，不時在劇中騷肌，展現男人味。

成勛自加入《我獨自生活》主持班底後，不時公開宅男一面，還在節目上展示驚人食量，包括4人份的燉泡菜、6碗飯、2隻醬油蟹、一公斤豬腩肉、一個杯麵、一罐啤酒、1.5公升汽水和3盒藍莓，結果在短短數小時內，增磅5公斤（約11磅）。自認為食的他也表示「希望可以像豬一樣生活」，透露除了睡覺之外，胃部都在運轉，還試過因為暴飲暴食而到醫院急救，非常誇張！

雖然食量驚人，但身高185cm的成勛表示，會在劇集開拍前瘦身，更試過為了角色一口氣減走10公斤（約22磅）。提到減肥方法，成勛習慣以「階段性斷食」甩肉，平日他也會定期健身喼弗。

（即時娛樂）