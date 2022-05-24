玩具店擺設損毁事件 林作提供參考意見 莊韻澄心痛涉事小童被屈 (21:21)

旺角朗豪坊一間玩具店，日前有1.8米高的大型擺設被小孩弄跌，家長賠償3萬元，事件引起網民熱議，其中擁有大律師執業資格的林作及一子之母莊韻澄亦先後在社交平台發聲。

林作今天接受《明報》電話訪問，承認有認識涉事家長的人在網上聯絡他徵詢法律意見，雙方在網上傾了一個多小時。林作認為事件的處理手法有商榷成分，因為他看過有關報道，相信該名家長可能有被店員誤導小朋友踢跌造成意外，甚至可能有「被威逼」成分下才作出金錢賠償，所以有得拗。「商戶如果認為貨物貴重，有機會被輕易撞毀，應該加設圍欄，但明顯事發時沒有。翻看片段，見小朋友當時只是輕輕挨模型一下，所以雙方都有責任。在法律上有句『contributory negligence』，意思解作共同過失， 若然上到法庭，都可以有得拗，究竟哪一方要負的責任比例較大。我個人認為，該物件不應以出廠價來要求賠償，而是用現時市場價值來衡量，分分鐘物件現時價值，只值出產價的10%，家長根本不用賠那麼多錢，加上，明顯該小朋友並非蓄意破壞損毀，令商家蒙受損失，肯定更加有得拗」。林作認為日後如果遇到類似情况發生，可以參考他的意見，他說：「首先，要冷靜！之後，可以報警求助，因為警方會查證有否牽涉蓄意破壞的刑事成分，如果沒有，就會提議雙方私下解決，息事寧人。還有，若牽涉金錢是少於$75000，可交予小額錢債審裁處處理糾紛，相信便可以大事化小，小事化無。」

莊韻澄亦回覆《明報》，她認為重點不是賠償金額問題，對此事件她亦不覺得與港童被過分保護或溺愛有關。她純以家長角度去看待事件，心痛該名涉事小童被店員「屈」踢跌模型，恐令小朋友的心理帶來陰影。她說：「小朋友被設定頑皮，覺得他們會周圍跑跳撞，其實，有些時候家長可選擇相信，相信自己的小朋友並非故意去做錯事。我看到該家長為子賠償後，再在網上帖文解釋，承認自己要負上責任，同時發現原來錯怪兒子而感內疚。我很欣賞這位家長的處事態度和手法，發生事後沒有一走了之，肯承擔責任賠償，還因誤會錯怪兒子而道歉，是以身作則，做好『身教』的好例子，為小朋友帶來好榜樣，大家都上了一課。」莊韻澄認為商家退款是向該名家長還了一個公道，可是，小朋友被屈的心靈創傷恐難輕易彌補，盼家長作出輔導，也希望「屈人」的店員親自向小朋友道歉。

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（即時娛樂）