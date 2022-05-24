湯洛雯被男友馬國明影響 心態變佛系 不再執著 (23:06)

湯洛雯（靚湯）入行10年已躍升無綫當家花旦，今年她更有4套劇集擔正，成為無綫劇后。不過，她主演的《雙生陌生人》被刪減集數兼收視創新低，靚湯承認有點驚訝：「有時會有很多因素，始終故事一定有人喜歡或不喜歡，我們也控制不到，演員已盡努力，所以不會特別不開心。如刪減5集令劇情更緊湊和好睇，也未嘗不是一件好事。」對於演技被批評，靚湯指每套劇都有不同評價，視乎是否適合觀眾口味，但她自覺每套劇都在努力進步當中。

至於身形同樣受批評，靚湯卻毫不介意，「我本身是一個肥妹，細個都肥，入行才keep fit，所以時肥時瘦，但試過減肥減到胃炎後，發覺身體健康真的很重要，弄壞身體返不到轉頭，所以就算將來減肥都會用一個很溫和的方法慢慢減，始終外貌會隨着歲月洗禮而過去，不會太執著。其實被人叫『肥湯』都幾得意，減到肥別人又會覺得你勤力，變回『靚湯』又得，間中『肥湯』間中又『靚湯』都OK」。

靚湯坦言入行後曾試過某段時間有心理壓力及負面情緒，所以現在要珍惜開心，「最重要是開心、健康、家人和身邊的人，將重心放在這裏，掃走雜念」。她說自己成熟了，心態變得佛系，確是受到男友馬國明影響，「我不是不想攞獎，而是不覺得獎項能定義一切，可能被男友影響，因為他對每件事真的很隨緣，我以前可能對很多事情很執著，曾經有段時間很想攞『飛躍』獎，但發覺得獎與否真的控制不到，可能同期有10個都好『飛躍』，只能說時也命也，或突然有日沒打算攞獎，又會有獎攞呢」。

問到入行最幸運是否結識到馬國明這位「筍盤」男友？靚湯即面紅說：「我都好呀！都開心的，拍拖兩年，我覺得感情是雙方的，大家一樣好彩。」對於二人經常傳出婚訊，靚湯承認他們一開始拍拖已經以結婚為大前提，但沒有大家想像中探討到那麼遠，「他是想先置業才結婚，我們不急，始終只是拍了兩年拖，不是閃婚也不要講到有危機，是步伐比較慢，穩步上揚，婚後有機會我依然會繼續做，但如當媽媽有了小朋友，也可能會有所考慮，不過都是言之過早」。

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（即時娛樂）