MIRROR紅館騷採實名制售票 加開2場MIRO特別場 (15:03)

MIRROR官方社交網宣布MIRROR紅館演唱會將採用實名制售票，同時加開兩場「MIRO特別場」。（MIRROR Ig圖片）

人氣男團MIRROR將於7月尾舉行10場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》紅館演唱會，門票未公開發售，兩輪優先訂票已掀起撲飛潮，有「黃牛黨」將聲稱是第一行的1280元貴價飛炒賣至近44萬元一張，亦有不法分子涉賣假飛圖利被捕。雖然MIRROR官方歌迷會開放抽飛名額供會員認購，惟名額只有2500個，中籤機會渺茫。

MIRROR今日在官方社交網發文，宣布加開8月5-6日兩場「MIRO特別場」，同時表示合共12場演唱會門票將以實名制形式發售，以杜絕炒飛。

帖文內容如下︰「【聽到大家嘅聲音喇！！！】感謝大家陪伴MIRROR走到今日。縱使面對重重困難，我哋都一定盡力做，希望更多鏡粉可以嚟支持MIRROR！！大家對演唱會嘅反應十分熱烈，加上知道咁多位鏡粉為咗支持MIRROR，左撲右撲買飛好辛苦。所以......正式宣布2件事！！！1. 加開2場MIRO特別場（8月5-6日），2. 經城市售票網公開發售的門票（12場）將以實名制形式發售。點樣買？幾時買？邊度買？要準備啲咩？我哋努力準備緊，詳情將稍後公布。」

帖文表示合資格之MIRO須以實名制購買MIRO特別場之門票，門票數量有限，售完即止，詳情將稍後公布，而MIRO特別場部份門票將以實名制經城市售票網公開發售。

（即時娛樂）