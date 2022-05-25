ANSONBEAN拍MV挑戰不可能 喪操曬肌狂跳26小時攰到暈 (16:38)

ANSONBEAN（陳毅燊）最近為拍新歌《RISE》MV連踩26小時，由開始熱身運動、體能訓練、器械操肌、打拳和武術等，至翌日清晨拍跳舞部分，精力旺盛的ANSONBEAN都投降，導演嗌cut收工，他即累到跪地，但他感滿意：「呢首歌就係要挑戰不可能！」

新歌MV裏ANSONBEAN為友報仇，苦練武術，潛入敵方將壞人打到落花流水，鏡頭前結實肌肉，身手敏捷，鏡頭外他操練了很長時間，「呢首歌《RISE》歌詞講『挑戰不可能』，我細個有學武術，亦好鍾意睇動作片，所以我想將武術加入MV。其實我自問未完全ready，諗住練多啲到暑假先拍，不過就係想『挑戰不可能』，無人會知幾時係完全ready，唔好諗咁多，將呢刻真實呈現畀大家睇」。

早上7時開工，ANSONBEAN提早起牀在家裏做運動熱身兼去水腫，他說：「諗住上鏡靚仔啲，喺屋企早啲起身workout去水腫，點知去到拍攝現場要影我操練，拍咗4個鐘，到下午我開始暈陀陀，狀態比較差，我趁轉景佈置時瞓咗一陣。」

ANSONBEAN半小時後回復狀態，不過最令他醒神是吊威也，他說：「本來個人渾渾噩噩，但吊威也一『戚』住底褲位，嘩，醒晒！」全日體能挑戰後，他笑言由早上大隻仔，收工時已變成細隻仔。

連場打鬥，最困難是土地問題，他說：「練習九節鞭要好大空間，唔可以喺屋企練，好驚揈傷人和打爛燈，嚟到拍攝場地才夠大夠高空間，可以盡情練習。另一個難度係拍對打戲，有一個動作我用手撳地起腳翻筋斗同時踢倒一個人，力度要掌握得好好，太細力翻唔到筋斗，太大力又會踢傷人，NG咗幾次。」

轉眼天光了，開始拍攝跳舞部分，ANSONBEAN與10位舞蹈老師配合不同角度和燈光氣氛，重複跳10幾遍，直至導演嗌「cut收工」，長達26小時拍攝終於結束，ANSONBEAN體力透支跪在地上喘氣。

（即時娛樂）