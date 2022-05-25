父親上月離世今設靈 小美︰我很榮幸是梁桂榮的女兒 (17:45)

郭富城經理人小美的父親梁桂榮上月26日離世，喪禮今、明兩日在香港殯儀館以道教儀式進行。鄭保瑞、楊采妮、張智霖夫婦、沈嘉偉夫婦、古巨基夫婦、黎瑞恩、溫碧霞等送上花牌悼念。梁桂榮生前為香港籃球總會創會元老，小美表示亡父在籃球界是位很重要的推動者，而且他以「天地人」計算已是100歲，擁有一個世紀的人生，很光榮，很叻。小美回憶父親離開得較突然，指他上月25日早上不太清醒，家人立即將他送入醫院急症室搶救，惟情况不理想，她們3姊妹晚上趕到醫院送父親最後一程。小美坦言不捨父親離世，但感恩他走得安詳，沒有痛苦，生前心願亦已達成。她強調父親離世與疫情無關，只是老人家身體衰退。

小美在社交平台上載與父親生前的合照，留言︰「今日是 先嚴梁桂榮先生於香港殯儀館設靈的日子！在此對各方友好的關心及慰問，深感溫暖，大家有心！父親一生對家庭無比關愛及照顧！同時對推動香港籃球運動，亦不遺餘力，是籃球界一位非常重要的推手！而他一生熱愛家庭、熱愛工作、熱愛朋友，贏得其業界很多的尊重。我很榮幸是梁桂榮的女兒，我會秉承他一直的教導，做一個正直不阿、忠誠務實、努力工作、關愛朋友的人！願 我敬愛的父親在天上和母親重聚，快樂無憂！永念！」

（即時娛樂）