日日媽媽聲｜孫慧雪爆老公湊仔離譜事 甄采浠一日打3份工還父債 (17:25)

雪雪與老公湊仔方式大不同，她指老公是放任型爸爸，會覺得她太緊張小朋友。（大會提供）

由余安安、羅敏莊、陳凱琳主持的《日日媽媽聲》第二輯，昨晚（24日）播出第5集，請來孫慧雪（雪雪）、洪永城及甄采浠（前名甄詠珊）擔任嘉賓。

育有一子的靚媽雪雪透露，與老公湊仔方式大不同。她指老公是放任型爸爸，會覺得她太緊張小朋友，雪雪表示：「佢覺得男仔要man啲，出街唔好拖住，會搞到好似裙腳仔咁。」

雪雪更大爆老公離譜湊仔事件，她說：「老公帶囝囝去主題樂園玩，佢返到嚟好冇嘢咁話，頭先唔見咗個仔，我聽到就好擔心啦，點知佢話『男仔嚟㗎嘛，佢識自己返嚟搵我啦，依家咪喺度囉』！」

身為緊張型媽媽的雪雪則自爆烏龍事件，事緣囝囝2歲時曾試過當着她面前，將2元硬幣扮放入口，當時以為囝囝鯁親的雪雪，嚇到六神無主，她說：「我反應好大，嚇親佢，見到佢想喊，我更加覺得係鯁親，之後將佢成個倒轉係咁掃，諗住幫佢掃番出嚟，搞到佢塊面都變埋色，最後要call白車，佢上到車先識喊，佢以為媽媽傻咗！」

另一嘉賓甄采浠則與媽媽一起上節目。甄采浠透露爸爸因金融風暴導致破產，故她16歲時已開始工作幫忙還債，更試過一日打3份工。甄媽媽大讚女兒孝順：「佢幫手照顧家庭好生性，我身邊朋友都讚佢，有一次佢賣鞋，老闆唔出糧畀佢，我啲朋友幫佢討回公道攞番啲錢，嗰時我都有匿埋喊。」

提到甄采浠曾為性感組合Freeze成員，她坦言當時是為了生計：「舊老闆好好，會畀月薪我哋，起碼唔使擔心交租，啲新聞好唔好唔重要，最緊要可以生活。」

（即時娛樂）