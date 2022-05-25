樊亦敏唔介意被定型演師奶 自封「武器鬼見愁」嚇親陳嘉輝 (18:21)

樊亦敏當年港姐三甲不入，她樂觀表示：「我覺得自己靚咪得囉，你畀唔畀（三甲）我，我都係靚㗎，我開心咪得。」（大會提供）

在《愛‧回家之開心速遞》演「三太」一角而備受讚賞的樊亦敏（Amy），早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，與主持潘盈慧暢談30多年演藝路，並分享健康問題及愛情觀等。

Amy以幽默風趣開場白自我介紹，笑指自己有「三太」特質：「我講嘢好快，個腦諗嘢唔係好正常，所以做到『三太』。我會突然間好肥，突然間又會瘦番，係古靈精怪嘅人。」

雖然易肥易瘦，但Amy並未感到困擾：「肥有肥靚，瘦有瘦靚，有自信就得。」她表示去年決心減肥，是為健康着想。雖自稱不正常，但Amy訪談其間大方坦白兼風趣幽默，談到當年參選港姐時，大熱倒灶三甲不入，Amy亦有獨特看法，絲毫未受打擊：「我覺得自己靚咪得囉，你畀唔畀（三甲）我，我都係靚㗎，我開心咪得。」

Amy被定型演師奶亦毫不介意：「我冇乜感覺，我唔係偶像派，我真係演員就要演唔同嘅角色。就算演師奶，角色上一定有啲嘢好玩嘅，因為呢個世界有好多唔同類型嘅女士。唔好睇小師奶，我覺得師奶好可愛，That's why I love師奶！師奶好難做，要精明、要溫柔、要深思熟慮。」不過愛挑戰的Amy，還是希望往後角色能更多元：「我好想做潘金蓮，我有問過陳維冠（無綫監製），話我可以做唔搞笑都得㗎，做名妓得唔得呢？」

Amy又自爆是「武器鬼見愁」，只要手上拿着可以「掟」的東西，對手便會遭殃，她說：「有場戲講我斬陳嘉輝，我一拎住把刀，大家就好驚，叫我『嗱！阿樊，你鎮定啲，數1、2、3，你見到佢退後先好斬落去。』點知1、2、3我已經斬咗落去，嚇到陳嘉輝死，因為爭啲斬到佢呢度（指住下半身重要部位），全場呆咗。」

Amy初出道時因為過敏症及免疫系統等問題，以致身體多處出現問題，甚至嚴重脫髮；當時被力捧拍劇的Amy，由於頭皮有三分二面積沒有頭髮，一度要戴假髮出鏡，這也造成Amy極大困擾，「最初我用僅有嘅頭髮去遮啲窿窿，但一大風吹起就見到晒，所以要戴假髮。咁我就會成日諗住自己個假髮有冇穿崩。後來我將情况同公司講，公司都好明白，就叫我唞吓主力做主持」。

年紀輕輕便承受嚴重打擊，Amy坦言當時不能接受，故未有將自己的情况告訴太多人，因而引起不少誤會：「其他同事會諗點解我唔使出外景，點解綜藝搵我去玩我唔去。好多人覺得我好寸，係咁推嘢做，又唔答人嘢。我當時只係廿零歲，好多嘢唔識面對，只係想快啲好番。」

（即時娛樂）