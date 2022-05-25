夢中‧情‧人｜李佳芯黃庭鋒睡衣Look伙專家解夢 (18:51)

黃庭鋒和李佳芯在節目中以睡衣造型訪問嘉賓。（大會提供）

myTV SUPER最新原創綜藝節目《夢中‧情‧人》，由5月28日起於myTV Gold專區上架，首3集開放免費試睇。節目由李佳芯（Ali）及黃庭鋒主持，邀請不同嘉賓與專家分享夢境及解構夢境之謎。

節目每集邀請不同嘉賓，帶來自身有關夢境故事，例如方力申分享自己曾夢見發生交通意外、蔣家旻近期開始發結婚夢等；節目還請到相隔7年重返TVB的何天兒、陳蕊蕊、楊潮凱、情侶檔杜以辰和譚永浩等，帶來自己的夢境分享。

節目亦有不同範疇專家，包括精神科醫生、心理學家、占卜師、催眠師及解夢師等，以專業和不同角度，分析夢境內容及解夢，同時也以學術及非學術方法，解釋不同有關夢境的名詞，包括例如清明夢、預知夢、重複夢。

配合節目主題「夢」，除了拍攝現場有半浮大牀、懸空嬰兒牀和糖果色雲朵的夢幻佈景，Ali和庭鋒貼心換上不同睡衣Look示人。Ali的睡袍Look相當吸睛，庭鋒則身穿不同的「孖煙囟」示人。

雖然是清談節目，但不只是坐下來「齋talk」，還會親身上陣，嘗試不同的解夢或入眠法給觀眾。節目中Ali或專家示範不同有關解夢方法或工具，例如莊周解夢、易經、塔羅、神諭卡、奧修禪卡等，2位主持更跟走入大自然拍攝，親身體驗療法。

（即時娛樂）