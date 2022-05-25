衛蘭疫下紅館開騷更珍惜 女人40新開始 只為個人健康減肥 (19:30)

相隔4年，衛蘭（Janice）再踏紅館，將於7月9日至11日舉行《Janice Be Still Live 2022》演唱會，門票在6月9日公開發售。今次是Janice的第5個紅館騷，她十分雀躍，積極參與製作及選歌，連演唱會名字「Be Still」也是出自其構思。Janice說︰「疫情時一個人在家常胡思亂想，曾擔心世界會變成如何，我又會變得如何。之後，我看到『Be Still』這句經文。」她想藉住這句經文提醒大家，雖然世界被疫情和各種不穩定情况困擾，但也要保持心靈平靜，處變不驚，細心聆聽自己的心意，好好照護自己的需要。

踏入40歲，Janice自言人生目標更清晰︰「現在是為自己而活。女人40是個好開始，我覺得很開心、很健康和很放鬆。音樂是無限探索的，我仍自覺似新人。」她透露正跟老師學唱歌，改善咬字及運氣上的壞習慣，同時展開地獄式體能訓練。Janice說︰「我以前為別人減肥，現在為自己的健康減肥。我每天跑跑步機及舉啞鈴，原來我舉啞鈴可以去到好盡，愈舉愈重，而且幾劇烈。雖然辛苦，但是對我練氣很有用。」疫情下開紅館騷，Janice坦言十分難得，她非常珍惜，屆時會邀請一班好朋友上台參與演出，並以自己的聲音治療觀眾心靈。

（即時娛樂）