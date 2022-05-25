被消失的凶案｜洪天明陳靜為演活角色 探訪類風濕關節炎患者 (19:20)

何華超飾演無惡不作、好色又暴力的「刀疤勇」。（大會提供）

由張兆輝、陳靜（Dada）、洪天明、任達華、邵美琪（Maggie）、何華超、車婉婉、張達明、梁敏儀等合演的懸疑電影《被消失的凶案》，將於6月16日公映。投資方發放30秒先導預告，披露更多內容，其中何華超飾演無惡不作、好色又暴力的「刀疤勇」，並與梁敏儀、李曼筠和林寶玉等激戰連場，內容大膽。

《被》片預告中天明於審訊室被Maggie、輝哥審問，天明否認認識刀疤勇，但卻穿插着他與Dada一齊食麵包、研究戒指頸鏈的非一般親密畫面，足見關係不淺！

接着是何華超於劏房內家暴陳靜母子，掌摑外又鞭打兩人，過程暴力。戲中的何華超更是非常好色，不停與李曼筠拉扯，又和梁敏儀、湯沛宜激戰連場，未知是否這個原因而引來殺身之禍。片中可見何華超面目異常猙獰又猥瑣，入型入格。

除了何華超演得夠肉緊，天明在戲中飾演類風濕關節炎患者，開拍前導演羅守耀帶隊，讓天明和幕後工作人員跟類風濕關節炎病人組織的病友見面，希望在拍攝上能呈現到類風濕關節炎患者實况。

在交流中，天明了解到病友關節問題所引來的不便，例如要用掌心位置拎重物、使用餐具進食時，可能要用手肘支撐，還學習到紮風箏技巧。陳靜雖然不需要飾演類風濕關節炎患者，但戲中要照顧天明，所以亦專程到場了解及學習作為照顧者需要注意的地方，十分專業。

（即時娛樂）