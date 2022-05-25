舞台劇《二人餐》加開6場 釗峰吳海昕強尼挑戰食唱煮演 (19:50)

已4度公演的舞台劇《二人餐》，今年8月載譽歸來，換上全新演員陣容，由C AllStar的梁釗峰、《二月廿九》女主角吳海昕和ViuTV一哥主持強尼孭飛，假沙田大會堂文娛廳演出，8月26日至9月4日的門票上周開售，火速售罄。今天（25日）宣布加開9月6日、7日、11日與12日（11日及12日有午場及晚場）共6場，門票明天（27日）上午10時公開發售。

演出經典劇目，釗峰、吳海昕和強尼表示興奮多於壓力，他們指導演馬志豪下禁令，禁止翻看彭秀慧、張銘耀和徐羨曾之前的版本。

釗峰說：「《二人餐》係一齣好成功的舞台劇目，我知道要演呢個舞台劇時，想搵彭秀慧老師版本參考，點知導演馬志豪唔准，佢唔想我哋被之前版本影響，今次要任我哋玩。」

吳海昕表示：「係呀，未收劇本之前，導演都好神秘，佢想我哋用自己style去演。我哋已經開始讀劇本同夾歌，我對音樂唔係好熟悉，好彩有釗峰帶住我係咁練習，依家一見面就自然會起歌。」

強尼稱：「大家都知彭秀慧演得好，我仲跟張銘耀學演戲，可想而知之前個版本有幾勁。加上知道釗峰和吳海昕係今次男女主角，我唔使考慮，一口答應！」

吳海昕最期待邊演戲邊開餐，她說：「我好鍾意邊演戲邊食嘢，會演得更自然，好期待到時全場充滿食物嘅香味！」強尼笑稱：「我飾演一位廚師，邊演邊煮，好想睇你哋無論我煮得好唔好食，都要演到好似好好味咁嘅樣會係點。」

（即時娛樂）