2020年港姐亞軍陳楨怡(Celina)被爆感情生活混亂,背住圈外男友Andy跟周子揚拍拖,其間2人鬧出感情風波,之後陳楨怡又被爆搭上內地演員路宏,令她的形象受挫。

自從今年1月初曾更新Instagram後,相隔4個多月,Celina再度活躍Instagram,最近連環貼靚女相,昨天(24日)亦在Ig貼相並大騷長腿,她留言:「Your journey begins with a choice to get up,step out,and live fully。」字裏行間暗示重新出發,站起來、走出去兼充實過生活;同時她亦更新微博,並寫道:「喜歡夏天的陽光,夏天的街角,還有夏天的風。」

