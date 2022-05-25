《流星》新丁有靚樣有才華 李承協跟許光漢撞樣 獲讚暖男 (22:54)

由韓星李聖經與金永大合演的劇集《流星》，在「黃Viu煲劇平台」熱播。劇中飾演新人演員「姜有成」的樂隊N.Flying主音李承協同樣吸睛，早前一集講述他拍畢處女作後迅速走紅，卻被網民影到他在公園醉酒失態、脫光衣服的樣子。李承協在劇中騷結實身形，亦成現實中的網民熱話。

李承協快將踏入30歲，除了有樣有歌喉外，並懂得彈結他和鋼琴，才貌雙全。李承協近年在戲劇方面演出有亮眼表現，有網民指他與台灣男神許光漢有95%撞樣。

李承協曾被粉絲封為「暖男」，當中最有名的「暖男」事件，就是有次李承協在社交網與粉絲玩直播時，有女粉絲留言指身後有位飲醉的大叔跟着她，不知如何是好，李承協見到後馬上「獻計」，叫粉絲將直播音量調到最大，假裝與他講電話，並用類似男友語氣問：「怎麼還沒到家？現在都幾點了？都要4點了快回家，要不要去前面接你？那在便利店前等吧，等着喔～」最後粉絲報平安，令李承協鬆一口氣。

李承協表示其家姐也曾遇到這情况，也提醒粉絲盡量不要在晚上獨自在外面。事後網民大讚李承協行動暖心，紛紛留言：「對有擔當又聰明還溫柔的男人，完全無抵抗力」 、「根本就是天使」。

（即時娛樂）