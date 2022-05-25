全民票選電影大獎｜盧瀚霆角逐最佳男演員及最佳新演員 (23:38)

第五屆《MOVIE6全民票選電影大獎》（票選大獎）經過早前第一階段投票，由33部參選香港電影中，選出各個電影獎項的民選五強名單，第二階段投票於5月25日至6月7日接受投票，觀眾可一人一票形式選出得獎者，結果於6月9日公布。

《媽媽的神奇小子》於8個獎項進入五強，入圍「最佳導演」及「最佳女配角」五強的尹志文及鍾雪瑩，多謝選民對自己作品的支持外，亦希望大家能繼續支持香港電影。入圍「最佳男配角」的馮皓揚去年休學成為全職演員，這個提名對他是很大鼓舞：「多謝大家的肯定，我知道自己選了一條崎嶇的路，但無論如何我不會放棄。」

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演的《假冒女團》同樣有8個獎項入選五強名單，他個人憑電影入圍角逐「最佳男主角」及「最佳新演員」。同片首次拍電影的李炘頤亦進入「最佳女配角」候選名單，她表示興奮，希望大家繼續於下一階段踴躍投票。

王丹妮憑電影《梅艷芳》入圍「最佳女主角」及「最佳新演員」的五強，她好開心又驚喜，對自己及團隊是一個很大的鼓勵，會繼續努力，盼觀眾繼續支持。片中飾演梅愛芳的廖子妤分別憑《梅艷芳》及《智齒》獲雙料「最佳女配角」提名，她十分開心外，亦同樣感謝香港觀眾的支持。

憑《一秒拳王》入圍「最佳男主角」五強的周國賢表示受寵若驚，因電影已是一年半前上映，在2021年有很多很精彩的港產片上映：「電影路上我只是一個初哥，還有很多東西要繼續學習。《一秒拳王》帶給我非常好的力量，希望都可以帶到力量給大家。」戲中他的拍檔林明禎亦入圍「最佳女配角」最後五強，明禎錄音多謝大家投她一票外，更呼籲：「請大家繼續投出你心目中的最佳！你的每個選擇，都會創造出另一個平行時空喔！」

《票選大獎》分別有九個獎項，包括「全民票選最佳電影」、「全民票選最佳導演」、「全民票選最佳男主角」、「全民票選最佳女主角」、「全民票選最佳男配角」、「全民票選最佳女配角」、「全民票選最佳新導演」、「全民票選最佳新演員」及「全民票選最佳海報」。

本年度《票選大獎》之民選五強候選名單如下，排名不分先後：

最佳電影

1. 《假冒女團》

2. 《媽媽的神奇小子》

3. 《梅艷芳》

4. 《⼀秒拳王》

5. 《喜歡妳是妳》

最佳導演

1. 《媽媽的神奇小子》尹志文

2. 《假冒女團》徐梓耀

3. 《梅艷芳》梁樂民

4. 《⼀秒拳王》趙善恆

5. 《喜歡妳是妳》吳詠珊、楊潮凱

最佳男主角

1. 《假冒女團》盧瀚霆

2. 《媽媽的神奇小子》梁仲恆

3. 《⼀秒拳王》周國賢

4. 《濁水漂流》吳鎮宇

5. 《手捲煙》林家棟

最佳女主角

1. 《梅艷芳》王丹妮

2. 《媽媽的神奇小子》吳君如

3. 《智齒》劉雅瑟

4. 《喜歡妳是妳》談善言

5. 《假冒女團》蘇皓兒

最佳男配角

1. 《狂舞派3》楊樂文

2. 《媽媽的神奇小子》馮皓揚

3. 《梅艷芳》古天樂

4. 《⼀秒拳王》趙善恆

5. 《濁水漂流》謝君豪

最佳女配角

1. 《梅艷芳》廖子妤

2. 《⼀秒拳王》林明禎

3. 《智齒》廖子妤

4. 《媽媽的神奇小子》鍾雪瑩

5. 《假冒女團》李炘頤

最佳新導演

1. 《手捲煙》陳健朗

2. 《假冒女團》徐梓耀

3. 《喜歡妳是妳》吳詠珊、楊潮凱

4. 《殺出個黃昏》高子彬

5. 《遺愛》馮智恒

最佳新演員

1. 《假冒女團》盧瀚霆

2. 《梅艷芳》王丹妮

3. 《媽媽的神奇小子》梁仲恆

4. 《喜歡妳是妳》楊偲泳

5. 《濁水漂流》柯煒林

最佳海報

1. 《假冒女團》

2. 《智齒》

3. 《喜歡妳是妳》

4. 《媽媽的神奇小子》

5. 《⼀秒拳王》

（即時娛樂）