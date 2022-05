next

姜濤日前(24日)啟程經新加坡轉機飛往美國紐約,已於今日凌晨(香港時間)到埗,獲數十名姜糖(粉絲暱稱)接機,大叫「姜濤 Welcome to New York」。姜濤見有粉絲,最初有點驚訝,之後停步與他們打招呼及收下小禮物,上車時更向他們道謝及揮手。

雖然經歷10多個小時機程,姜濤依然精力充沛,一離開機場立即去玩。在香港連行街也困難的他,在社交平台上載自由自在地在街上逛的照片和片段,影人打乒乓球、在自己的巨型應援生日廣告前打卡,還連吃兩個餡料十分豐富的熱狗﹗難怪他對身在香港的姜糖說︰「你們都在睡覺,而我...哈哈...要開始玩囉﹗」

(即時娛樂)