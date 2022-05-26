日日媽媽聲｜袁文傑牢記亡母教誨 遺憾母子合照不多 (16:27)

由余安安、羅敏莊、陳凱琳主持的《日日媽媽聲》第二輯，餘下6集將安排於6月5日起、逢周日晚10時半緊貼《聲生不息》播出，原本周一至周三晚10時半檔期，將安排由梁芷珮主持的《東‧南歐潮什麼》接棒。

昨晚（25日）播出的第6集，請來薛家燕、伍文生及袁文傑擔任嘉賓。2018年袁媽媽因病離世，袁文傑傷心不已，與女友張潔蓮（Jackeline）的婚禮亦延期2年。袁文傑在節目中憶述媽媽離世情况時，還是忍不住數度哽咽。

原來袁媽媽離世當天，碰巧袁文傑要參與大型外景場口拍攝，但一心想陪袁媽媽「度過最後一段時間」的袁文傑，還是盡力與劇組協調，來回往返醫院及拍攝場地。可惜因袁媽媽情况反覆，最終袁文傑還是未能趕及見袁母最後一臉，他遺憾的說：「好記得再次趕去醫院，電梯門一打開，Jackeline坐喺張長櫈，同我講你唔使咁趕…」

袁文傑坦言全靠太太的陪伴，才能從喪母傷痛走出來，他說：「由媽媽走時開始，我冇崩潰過，只係感覺個心好似慢慢畀嘢刮緊，多得Jackeline喺我身邊，佢冇畀任何壓力我，我需要乜嘢，佢都盡量幫我。」

袁文傑在節目中亦分享了昔日與媽媽的相處點滴，他坦言之所以能夠在娛樂圈堅持下去，全靠媽媽的支持，以及無微不至的照顧：「無論我開工到幾夜，佢都會瞓住等我，煲番熱啲湯畀我飲。依家啲𡃁仔成日唔返屋企食飯，特別係唔飲嗰啖湯，遲啲就知味道。」

袁文傑又指遺憾沒有留下太多與媽媽的合照：「細個爸爸媽媽都要為口奔馳，邊有咁多閒情逸致買相機，去到近呢廿年環境開始好啲，但媽媽身體開始唔係咁好，睇番啲相見到佢都係比較憔悴。」袁文傑又指媽媽還影響了他的做人態度：「佢教我做嘢要公平，唔好太過計算，我一直有記住。」

（即時娛樂）