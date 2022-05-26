ToNick導演櫈贈張敬軒 岑寧兒獲軒公贊助錄音勁驚喜 (17:13)

張敬軒（軒公）這兩晚繼續在紅館舉行演唱會，並分別請來樂隊ToNick、岑寧兒和藍奕邦擔任嘉賓。ToNick見「軒公」近期榮升做導演，特意訂製一張寫上「HINS CHEUNG」名字的導演櫈送給他，除了祝他繼續有好作品，ToNick主音恆仔還笑說：「你拍多啲好作品，可以搵我做演員。」

軒公與ToNick合唱《時間的初衷》，唱到最尾軒公嗌到聲嘶力竭，觀眾歡呼聲四起，唱完後他笑說：「呢個年紀先覺得自己有Rock N Roll基因散發。」恆仔接着說：「係呀，係一個極度搖滾嘅呼喊！勁呀你！」軒公再笑稱：「係喎，我儲儲埋埋，喺屋企食早餐啲唔開心，啱啱一次過散發出嚟。」

昨晚（25日）軒公請來岑寧兒（YoYo）及藍奕邦任嘉賓。軒公表示，過去疫情最嚴重的4個月，很多時都是聽YoYo的歌洗滌心靈，放鬆自己情緒：「由第一次見佢，已經好希望同佢喺音樂上合作，聽佢歌係一種療癒，一陣風吹遍身體。以下呢首歌，一定要Hi-Fi女聲一齊合唱先得。」

接着送上容祖兒的歌曲《黃色大門》，2人的合唱版令觀眾聽出耳油。合唱完畢，軒公再讚YoYo，說每次有機會一起參與演出，YoYo都是其中一位少有令他會像小fans般，全神貫注欣賞演出的歌手。YoYo聽到之後，開心又害羞：「點好意思呀，好多謝你，我好少講嘢，其實我去你錄音室錄歌，多過見你本人，每次同你傾偈，你都畀到好多力量我，畀好大鼓勵我。我想送個無形禮物畀你 ，好多謝你堅持疫情下開呢個騷，開咁多場，因為『相聚』係一份好好嘅禮物，我送個擁抱畀你。」

擁抱過後，YoYo沒想過軒公突然回禮：「我都想送番份無形禮物畀你，只要一日仲係我揸住AVON錄音室，我贊助你所有錄音。」YoYo聞言即嚇得呆着當場，開心到「擘大口得個窿」，又笑又想大叫，十分可愛。YoYo獨唱《風的形狀》前，就借紅館時段賣廣告：「我6月24日至26日會喺Star Hall開騷，廣東新EP會推出，多謝軒公畀呢個時段我賣呢個廣告。」

（即時娛樂）