感激張敬軒冇忘本 藍奕邦親自煲靚湯賀老友開騷 (17:30)

張敬軒（軒公）昨晚（25日）在紅館繼續開騷，除了有岑寧兒擔任嘉賓外，在encore部分，軒公再向觀眾送大禮，請來相識多年的老朋友藍奕邦任嘉賓，2人合唱《你倫敦我紐約》，邦邦又獨唱《熱帶魚》，讓觀眾重拾回憶。

軒公介紹邦邦出場前表示，已超過10年沒有跟這位嘉賓在舞台上表演，軒公有段日子住在紅磡「都會軒」，當時在港朋友不多，會約一些行內唱作人回家玩音樂，只有兩個男唱作人曾來過他家，一個彈琴、一支結他便可以玩一個晚上：「我打電話畀佢（邦邦），希望佢可以嚟見證我20周年演唱會，人生冇幾多個20年，人生亦冇幾多個有20年老朋友，好開心呢位老朋友能來我演唱會表演，有請藍奕邦！」接着2人合唱《你倫敦我紐約》。

阿邦唱完後表示：「我想講，8年冇上過紅館台，今（昨）晚係入行以來，第一次做演唱會嘉賓，仲要係四面台。」軒公即說：「多謝邦邦畀咗第一次我。」邦邦再說：「我好感激你一樣嘢，我代表所有觀眾多謝你，因為你冇忘本，識你咁耐，我知道你好清楚，你所得到嘅成就，係乜嘢人、係邊度地方畀你。」

軒公則說：「呢個城市，我灌注咗20年青春，同埋好多生活喺呢度，呢一次演唱會，亦好多觀眾及歌迷話我知，大家冇忘記我。」

邦邦昨晚太開心，本來親自煲湯帶上台送給軒仔，但因為上台後跟軒公傾得太開心，竟然忘記帶上台。事後邦邦唯有等老友完騷，在後台補送給軒公。

邦邦盛湯的暖壺亦超級有心，他特意去買粉色系列襯自己服裝，2人於後台拿着湯壺合照留念，軒公開心說：「嘩，好嘢，今（昨）晚返去有靚湯飲！真係開心。」

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（即時娛樂）