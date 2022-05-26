無綫節目巡禮大曬冷 曾志偉再主持《獎門人》 港姐推NFT圖片 (18:10)

無綫總經理曾志偉主持全新一輯《獎門人開心萬歲》；港姐適逢50周年，今屆口號為「時代在變，美麗不變」。（劉永銳攝）

無綫今天（26日）在將軍澳電視城舉行《周年慶典節目巡禮2022》，無綫總經理（節目內容營運）曾志偉、總經理（商務營運）蕭世和及行政人員，率近百位藝員出席盛會，向出席的廣告客戶推介下半年節目，包括：《香港回歸25周年獻禮》的戲劇及綜藝節目、《獎門人25周年及香港小姐50周年》、《2022下半年綜藝節目》、《2022下半年戲劇節目》及多個《TVB 55周年台慶獻禮》節目。

無綫推出《香港回歸25周年獻禮》，包括多個戲劇及綜藝節目。單元劇方面，有陳山聰、唐詩詠主演的《我的驕傲》；姜大衛、龔嘉欣主演的 《究竟天有幾高》；周嘉洛、江嘉敏主演的《神奇的燈泡》；何廣沛、陳曉華主演的《曙光》；陳自瑤、陳展鵬主演的《母親的乒乓球》，以及由郭晉安、陳煒、周嘉洛、吳偉豪、何廣沛及陳曉華等主演的15集連續劇《回歸》。

曾志偉主持的「獎門人」系列深受歡迎，全新一輯《獎門人開心萬歲》由他擔任主持，並邀嘉賓好友參加節目。在台慶月其間，《獎門人開心萬歲》會加入多個TVB開台以來最好玩的經典遊戲，重新大玩特玩。

另外，適逢港姐競選踏入50周年，今屆口號為「時代在變，美麗不變」，決賽將會帶領觀眾重新經歷香港50年的演變，由舞台、泳裝、旗袍，以及各個表演環節等內容，同步見證香港半世紀的變化與進步。

隨着各地疫情開始緩和，今年港姐將會再次到世界各地進行親善活動，肩負親善工作和責任；事隔2年，今屆亦將再到海外拍攝外景。適逢香港小姐50周年，大會特別推出一系列香港小姐經典時刻NFT圖片，包括歷屆冠軍加冕一刻、冠軍泳衣造型、歷屆知名佳麗珍貴照片等。

至於無綫下半年綜藝節目方面，包括有森美主持的《聲夢傳奇2》、李思捷主持的《思家大戰》、黎諾懿主持的《滿足的味道》、《好聲好戲》第2季、陳貝兒主持的《無窮之路》第2季。

劇集方面則包括《痞子殿下》、《法言人》、《超能使者》、《法證先鋒V》、《白色強人II》和《新四十二章》。

在《TVB 55周年台慶獻禮》節目方面，包括《周末大選》、《全城一叮》、《霎時再感動》、汪明荃主持的《星光匯聚成翡翠》、《台慶問答大賽》、《我們的主題曲》、《全城選擇1分鐘》、黃翠如主持的《遊走世界天與地》及《黃金壽宴》。

（即時娛樂）