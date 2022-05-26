蔡淇俊北上發展8年 前無綫小生搖身一變成6間食肆老闆 (20:13)

姚子羚身在佛山拍攝王晶監製的無綫新劇《一舞傾城》，趁空檔探望在當地定居的好友蔡淇俊。她在社交平台上載合照，留言︰「來到佛山...當然要去支持一下相識多年的老友～蔡淇俊蔡老闆新開的咖啡店，喝杯我最愛的Latte。和這位朋友的相識，源於十年前拍攝的婚紗廣告～阿俊這次告訴我才知道，原來這個婚紗廣告也令我們弄出個笑話....就是大家以為他真的是我『老公』。十年後的我們有變得更魅力嗎？」

蔡淇俊2001年參加《TVB周刊》舉行的「至型bug仔」比賽奪得冠軍而入行，翌年參與劇集《衝上雲霄》，飾演馬國明的同學。在無綫13年，蔡淇俊拍過不少劇集，令觀眾印象較深刻的有《赤沙印記@四葉草.2》、《同事三分親》、《宮心計》等。2014年，蔡淇俊離開無綫北上發展，轉戰飲食界，做得有聲有色，目前是5間米線館及火鍋店的老闆，最近又開設咖啡店。

他曾接受內地《南方周末》訪問，剖白當年離巢北上的原因。他說︰「我17歲入行，一直都是打這份工，當時曾以為這份工是我一輩子的工作，但當你慢慢長大，就想有更多收入，是對生活的保障，所以當時就想試試創業做老闆。其他職業未必適合我，所以先從做老闆開始，選擇從雲南米線生意開始。」蔡淇俊已定居佛山8年，去年已在當地置業。他說除非為探望家人，否則沒特別需要回港。

（即時娛樂）