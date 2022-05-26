跟蔡思貝互相「篤灰」 馬國明唔抗拒孖女友湯洛雯拍劇 (21:13)

馬國明（馬明）和蔡思貝今天（26日）出席節目巡禮，受訪時互相「篤灰」。馬明笑指與思貝的關連只想到一個人，就是好友胡鴻鈞；思貝則說見到馬明，就諗起好友湯洛雯。笑指他們各自諗起對方的另一半？馬明幫口說：「不是，他們未承認的。」不過思貝表現大方，還提議他們4人合作拍劇，馬明亦不抗拒，還說應該幾有火花。

馬明下半年有2部劇出爐，他直言沒想到《法言人》剛拍完不久，那麼快就出；《白色強人II》因為與內地同步播出，所以一直等內地審批，現在可推出即代表無問題。思貝也有一套《法證先鋒V》出爐，透露劇中不是法醫也不是警察，主要是負責愛情線，與袁偉豪首次演情侶。

問到身為視帝和視后的馬明及思貝，可有信心為無綫挽救收視？兩人即互笠高帽，馬明有信心地說：「一定可以啦！」思貝則表示：「有馬明就有信心！」

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（即時娛樂）