下月20日是李嘉欣(Michele)的52歲生日,雖然距離生日尚有3個多星期,她已開始慶祝活動,獲朋友送上粉紅香檳桶形的生日蛋糕。嘉欣在社交平台上載手持香檳、坐在蛋糕前的照片,留言︰「Early celebrations continue﹗Feeling lucky﹗Wish you all be the best you﹗Wish everyone great health﹗(繼續提早慶祝﹗覺得幸運﹗希望你們都能成為最好的自己﹗祝大家身體健康﹗」

(即時娛樂)