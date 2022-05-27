張敬軒笑COLLAR送醬汁似去老人院探病︰多謝咁多位義工 (15:48)

張敬軒獲女團COLLAR送上一籃醬汁，希望他愈食愈好，有啖好食。（大會提供）

張敬軒昨晚在紅館舉行第13場補場演唱會，請來鄧麗欣（Stephy）及女團COLLAR任嘉賓。

軒仔當年與Stephy合作演出電影《十分愛》，他自嘲當時又乾又瘦兼冇運行，Stephy亦說她當年演技麻麻。軒仔重提兩人當年一場對手戲，他未能從Stephy身上看見「愛的眼神」。Stephy解釋︰「當時拍到凌晨4點幾，我睡着了，導演叫我埋位，我睡眼惺忪地拍這場戲，很記得當時望住個那麼靚仔及有才華的背影，而我的樣子就那麼呆滯。」

軒仔口快快指Stephy當年只是望慣另一位靚仔，台下觀眾大笑，Stephy尷尬不知如何回應。軒仔立即補鑊自嘲胡亂說話。Stephy搖頭說︰「我覺得那個劇情不太好，你那麼有才華和靚仔，我在戲中為何沒選擇你，選擇了阿力呢？」軒仔答︰「10幾年後，你在戲外選擇我就可以。」Stephy昨晚送上內藏電影 《飯氣攻心》兩張換票證的利市，軒仔笑言︰「我還以為第一次開紅館騷有利市收那麼好﹗」

COLLAR於安歌環節出場，送上一籃醬汁給軒仔，祝他愈食愈好，有啖好食。軒仔笑言︰「你們真有老人家心。大家看看，現在的年輕人送禮物似去老人院探病。我這位院友，多謝咁多位義工。哈哈，叔叔先落台，稍後帶你們去看金魚。」

軒仔昨晚演唱《On My Way》時遇上現場音響失靈，照樣唱完整首歌的他說︰「表演如人生，往往有意外。當遇到困難或突如其來的變化，The Show Must Go On﹗」

（即時娛樂）