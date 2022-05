張敬軒笑COLLAR送醬汁似去老人院探病︰多謝咁多位義工 (15:48)

next

張敬軒昨晚在紅館舉行第13場補場演唱會,請來鄧麗欣(Stephy)及女團COLLAR任嘉賓。

軒仔當年與Stephy合作演出電影《十分愛》,他自嘲當時又乾又瘦兼冇運行,Stephy亦說她當年演技麻麻。軒仔重提兩人當年一場對手戲,他未能從Stephy身上看見「愛的眼神」。Stephy解釋︰「當時拍到凌晨4點幾,我睡着了,導演叫我埋位,我睡眼惺忪地拍這場戲,很記得當時望住個那麼靚仔及有才華的背影,而我的樣子就那麼呆滯。」

軒仔口快快指Stephy當年只是望慣另一位靚仔,台下觀眾大笑,Stephy尷尬不知如何回應。軒仔立即補鑊自嘲胡亂說話。Stephy搖頭說︰「我覺得那個劇情不太好,你那麼有才華和靚仔,我在戲中為何沒選擇你,選擇了阿力呢?」軒仔答︰「10幾年後,你在戲外選擇我就可以。」Stephy昨晚送上內藏電影 《飯氣攻心》兩張換票證的利市,軒仔笑言︰「我還以為第一次開紅館騷有利市收那麼好﹗」

COLLAR於安歌環節出場,送上一籃醬汁給軒仔,祝他愈食愈好,有啖好食。軒仔笑言︰「你們真有老人家心。大家看看,現在的年輕人送禮物似去老人院探病。我這位院友,多謝咁多位義工。哈哈,叔叔先落台,稍後帶你們去看金魚。」

軒仔昨晚演唱《On My Way》時遇上現場音響失靈,照樣唱完整首歌的他說︰「表演如人生,往往有意外。當遇到困難或突如其來的變化,The Show Must Go On﹗」

(即時娛樂)