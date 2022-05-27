羅天宇忙拍劇退團 許俊豪否認Super Tiger撼MIRROR︰大家不同路向 (18:41)

無綫今年初推出的男團Super Tiger，成立短短幾個月已大換血，「C位」羅天宇及鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪、李紹堅退團，新加入前天堂鳥隊長葉泓聲（Gordon）、邵展鵬及林子超。

Super Tiger今日與袁偉豪綵排於《萬眾同心公益金》中的表演，許俊豪（Lincoln）表示羅天宇本來是隊長，但他和幾位成員因有其他工作在身，相信因檔期問題而退團。他說︰「有其他新的男藝員想一齊玩都幾好，成員經公司安排，隨時會變，很自由。」

新加入的Gordon不知道自己是否Super Tiger成員，但會真心去做，希望再加入組合會有一番新景象。他說︰「即使被人笑也開心，當年天堂鳥也是以同樣方式獲關注。」

有指無綫組Super Tiger撼MIRROR，Lincoln表示︰「大家也有不同路向，他們很多人關注，也有他們成功一面，而且很努力。我們也很努力練舞，今次整體表現不錯，繼續進步。」Gordon續說︰「不要說對不對撼，娛樂圈大家一齊也開心。以前天堂鳥也和很多隊組合對撼，有競爭才有進步。」

（即時娛樂）