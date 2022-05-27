MIRROR紅館演唱會公布實名制購票方法：每人每次限購兩張 (21:34)

人氣男團MIRROR於7月25至31日、8月2至6日假紅館舉行12場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，其中8月5至6日是MIRO特別場。大會日前宣布門票以實名制公開發售，今晚MIRROR官方網站公布購票詳情，5月31日早上10時正開始於城市售票網公開發售。

購買注意事項：「每人每次只限購買最多兩張門票。經城市售票網購買時，須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。持票人於入場時需出示與門票所示姓名相同且附有其相片的身份證明文件供核對，否則會被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。所有門票不得轉讓，不能轉換場次或更改持票人士姓名。若持票人士於購票後因事未能出席演唱會，可於7月20日至22日期間帶同門票前往香港文化中心行政大樓九樓城市售票網票務辦事處（辦公時間：星期一至五上午9時至下午1時及下午2時至6時）辦理退票手續（不包括任何手續費），以票面值半價退票。退款將於稍後以劃線支票方式寄回退票者。2022年7月22日下午6時後不設任何退票安排。實名制只適用於經城市售票網公開發售的門票（12場）。」

至於8月5日至6日的MIRO特別場，合資格購買人士：「（i）已成功註冊成為MIRO會員；（ii）在《「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」門票網上抽籤認購活動 》中沒有中籤；及（iii） 須於2022年6月1日中午12時至2022年6月6日晚上11時59分內於mirrorweare.com成功登記參加《 MIRO特別場門票登記購買活動》。每個MIRO會籍只可登記本活動一次，不能重複登記。成功登記參加本活動並不代表或保證可以成功購買演唱會門票。」

MIRO特別場購票安排：「合資格人士可於2022年6月10日早上10時起透過Cityline指定網站（https://mirofans.cityline.com），憑MIRO會員號碼及MIRO登記電郵地址購買演唱會MIRO特別場門票 。

重要提示：合資格人士只限購買演唱會MIRO特別場門票一次，最多兩張門票。演唱會門票以先到先得形式發售， 數量有限，售完即止。購買時，須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。持票人於入場時需出示與門票所示姓名相同且附有其相片的身份證明文件供核對，否則會被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。所有門票不得轉讓，不能轉換場次或更改持票人士姓名。若持票人士於購票後因事未能出席演唱會，可於7月20日至22日期間帶同門票前往Cityline辦事處辦理退票手續（不包括任何手續費），以票面值半價退票。退款將於稍後以劃線支票方式寄回退票者。2022年7月22日下午6時後不設任何退票安排。退票詳情稍後會於Cityline網站公布。MIRO特別場部份門票將以實名制經城市售票網公開發售。」

（即時娛樂）