4歲Lucy被阿媽爆拍廣告趣事 童言童語為現場注入輕鬆氣氛 (13:12)

李璨琛（Sam）的4歲女兒李元元（Lucy）表演慾強，喜歡扮鬼扮馬，可愛又搞笑，今年3月獲得「父母最喜愛小朋友KOL大獎」。Lucy近年參與了不少廣告拍攝，又曾獲邀與爸爸一同出席活動，大受粉絲及廣告商歡迎。Lucy最近又變身「廣告從業元」，以電單車好手形象拍攝飲品廣告，Lucy媽媽Sophia分享女兒拍攝時的趣事。

她說︰「有一次，導演嗌完action，全城人等緊LU姐講嗰句對白，靜咗3秒，佢好淡定咁爆咗句：『哦～～～呢句（對白）其實係好簡單嘅啫～～～』引得全城大笑，踎喺度攞住反光板同收音大叔仲笑到跌咗落地下。又有一次，有個shot做咗幾次其實已經收貨，導演有少少貪心想叫佢做多次，佢即刻大叫：『我真係好熱喇⋯⋯』結果導演加全城工作人員即刻收皮話：『啊！好啦好啦！其實有㗎喇！』個場面有如公主一聲令下成班公公退下咁款。」

Sophia坦言Lucy每次拍攝前，她也有種無形壓力，擔心女兒會扭計不合作，幸好女兒每次的表現也超乎她想像。Sophia說︰「佢嘅童言童語更為現場注入不少輕鬆嘅氣氛。」

孫慧雪留言讚Lucy太可愛，「鐵粉」蔣家旻則說︰「爆得意啊佢！佢嘅得意鄉音我完全聽唔明，要睇字幕。李老豆可以正式退休﹗」

（即時娛樂）