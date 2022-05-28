林志玲自爆17年前拍廣告墮馬受傷 連基本保險都冇 (14:36)

林志玲回憶她當年墮馬受傷，因仍是個小模特兒，連基本保險也沒有。（自由時報圖片 / 林志玲fb圖片 / 明報製圖）

台灣名模林志玲跟EXILE成員老公AKIRA結婚3年，今年1月底宣布榮升父母。林志玲近日出書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》，分享她與丈夫的戀愛趣事，更首度公開17年前在內地拍廣告墮馬的意外始末。

林志玲在書中提到當年墮馬受傷，自己因還是個小模，連基本保險都沒有。「經紀公司及家人對於誰該負責、誰該解決，有著來來回回的討論，當然也包括大律師的各種建議，覺得這個案件太受矚目，必須要訴訟索賠。」她記得當時看見這情况，就以非常微弱的力氣說「都不需要，請大家放手，我會自己好起來」。

雖然當初廣告商和經理人公司均表示已為林志玲投保數千萬台幣的高額意外保險，但理賠項目只包括身故、殘障及重大燒燙傷，理賠金額通常不高，比不上她休養時無法工作所造成的損失。林志玲事後臥牀10日乘專機返台，花了4個月時間休養治療才重返工作崗位。她之後對騎馬有陰影，直至2017年參加綜藝節目才再度騎上馬背。

關於她與丈夫AKIRA，林志玲在書中透露一開始和AKIRA寫情書，她因為日文不夠好，每次也請一位男性好友幫忙翻譯。結婚後，她從未跟老公吵架，原因是自己的日文未好到可以跟他吵起來的程度。至於懷孕一事曝光，林志玲自言多次出入醫院也未被發現，豈料一同工作15年的伙伴竟在光天化日下拿着她的病歷，結果被狗仔隊用長鏡頭拍到。不過，她強調這位伙伴是個老實人，只是常有烏龍事。

（即時娛樂）