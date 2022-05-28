吳君如搵Edan阿Jer留MIRROR紅館騷門票做大戶︰我入埋Fan Club (18:52)

吳君如笑言已找Edan及Jer各留100張MIRROR演唱會門票。（劉永銳攝）

吳君如、鄭中基（Ronald）、呂爵安（Edan）、胡子彤、袁澧林，今日出席電影《闔家辣》電車巡遊活動，出發地點屈地街電事廠吸引過千粉絲圍觀，陳可辛及女兒陳是知也有到場支持。活動現場的人群企滿行人路和安全島，有警察到場封路和維持秩序。

《闔家辣》本是今年賀歲片，受戲院在疫情下關閉影響，改在暑假上映。君如受訪時說︰「拍了幾十年賀歲片，沒想到世界變得那麼瘋狂，疫情打斷一切，賀歲片要放在暑假上映。」雖然暑假多猛片，君如、Ronald直言未驚過。君如說︰「最猛是我們，有中基和Edan助陣，冇得輸﹗」她笑言預計票房將大收幾個億，然後請大家去日本旅行。被問到票房幾多才成行，她說︰「都要有錢掙才可。」Ronald笑說︰「我收最多片酬，所以部片會收最多票房。」

君如自爆疫情下冇工開，加上女兒放假，遂一家三口到泰國探親兼旅行兩個月。Ronald聞言非常羨慕，坦言也想一家四口暑假去日本旅行，惟怕辛苦一定不會跟旅行團。

MIRROR將於7月尾舉行紅館演唱會，Edan爆君如要他代留100張門票。君如說︰「我識Edan和阿Jer（柳應廷），各留100張飛，成為擁有最多門票的大戶，而且已加入MIRROR的Fan Club﹗」Edan表示待完成電影《死屍死時四十四》的拍攝後，就會投入演唱會籌備工作。

（即時娛樂）