陳蕾貼心送咪套 張敬軒收許靖韻小背心被叫除衫 (21:40)

張敬軒（軒仔）紅館演唱會補場昨晚第14場，嘉賓有陳蕾及許靖韻。軒仔介紹同鄉陳蕾出場說：「她同我來自同一個城市，亦是唱作人，每一次在工作場合見面，都覺得她好冷艷，好cool，好有距離感，點解這個新人成日口黑面黑。」陳蕾聞言說：「我有好多感受想話你知，我中學在廣州睇過你好多演出，當時你剛出道，廣州出個歌手叫張敬軒，我哋周圍介紹畀身邊同學知，大家覺得好驕傲好光榮。今（昨）日好開心有機會你邀請我來做嘉賓，多謝你。」她續說：「我不是有距離感，為証明我其實好貼地，又隨和，我準備一份禮物給你。我想過從早餐方面出發，送鹹菜配白粥都幾好食。」軒仔聽到忍不住插口說：「 難道我還未夠鹹？？可以再鹹少少？」引得觀眾大笑。

陳蕾之後指因太多人送食物，而她最近學針織，就親手織些東西，雖然她不熟軒仔的Size，但估有一個Size比較清楚。說完從口袋抽出「條」狀物體，軒仔與觀眾見到爆笑，軒仔說：「喂，你呢個咩嚟先？咁形狀？離遠望，我估都差唔多Size，中間重有個心形，可以笠係邊呢請問？」陳蕾說：「其實係笠喺個咪度。」然後拿著個套問軒仔：「你要唔要我幫你笠？」接著親手幫軒仔個咪載套，說剛剛好。軒仔笑說：「好爆呀你呢份禮物！」陳蕾忽然又指著個套說：「哎也，唔好意思，有啲貓毛黐咗喺上面。」軒仔狂笑說：「毛我冇乜所謂。」 陳蕾再來一句：「原來好似短咗少少。」軒仔聽到「短」不甘示弱說：「低估好過高估呀！多謝你先，好溫暖，呢份係人生收過最有心思禮物！」

安歌時小師妹許靖韻出場，她有花名「小背心」，帶了一件小背心上台送給師兄軒仔，她說：「因為你之前送過件三點式畀我，提醒我做人做事要記得三點，同事又話你操得好弗，但冇乜點露 ，所以我想送件小背心畀你。」全場觀眾起哄大叫「除衫！除衫！除衫！」軒仔笑說：「你唔係諗住叫我即刻著呀嘛？你哋未見過麻甩佬著背心咩？」接著作狀除衫，令全場興奮，但最後沒有除，笑稱：「嘩，要睇我即場換衫，張飛就要1680啦！應承你，下次著畀你睇！」

（即時娛樂）