台灣做檢測流鼻血引發網民罵戰 黃秋生：好小事 咪嘈交 (22:46)

黃秋生近年在香港、台灣往來，最近他到台灣工作，並在社交網分享在台灣的點滴，包括打邊爐、開工飯盒的照片，又有拍攝後跟工作人員的開心大合照，說：「開工真好」。有網民見秋生的照片，還研究他的新髮型。今日（28日）秋生上載了一張染血的紙巾，寫道：「PCR驗菌定驗血？原來我仲好熱血。」他未解釋發生什麼事，有網民問他是否做檢測被捅傷流鼻血？有關心他的情況，有聯想王喜於4月台灣入境發生檢測導致血染口罩事件，指檢測的醫護太「重手」、「深入」。

有網民留言：「我做過不下幾十次，都未試過插到出血」又有稱醫護好辛苦，希望體諒，秋生回覆：「沒什麼體諒的，又沒做錯。」亦有認為是抹黑醫護之嫌，秋生溫和回應：「 抹黑是用道具血才叫抹黑，又沒投訴。抹什麼黑？」有網民展罵戰，秋生安撫眾人並補充：「好小事啫，花邊嚟，咪嘈交，傷和氣。 能改善當然好，不能，呢種情況亦唔係常態。我都係第一次流血。笑下就算。」

秋生回覆《明報》說是小事，他在台灣做過多次檢測也沒事，今次到台灣拍電影與短片，已完成工作。由於他要搭飛機回香港，故去做PCR檢測。

（即時娛樂）