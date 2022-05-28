終極告白2.0｜ 譚凱琪心機女搶鏡 譚俊彥陳山聰兄弟爆衝突 (22:05)

譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪等主演無綫新劇《十八年後的終極告白2.0》下周一晚播出，《十八年後》第一季劇情緊湊、反轉再反轉，而《十八年後2.0》與第一季故事沒有關係，只是同樣以一宗離奇命案為故事骨幹，關鍵死者更是女主角之一、姚尚謙（譚俊彥飾）太太莊銳婷（譚凱琪飾）。劇中畫作對劇情推進有著莫大關連，整件事更會追溯至十八年前主角間的恩怨；隨著劇情發展，劇迷會漸漸陷入解謎困局，彷彿每一個角色都有殺人嫌疑！

第一季主角譚俊彥及陳山聰，今季分別飾演畫家姚尚謙及畫廊老闆方志浩。二人表面友好，實質爾虞我詐，並是銳婷命案嫌疑人物之一。早前發布官方宣傳照，陳山聰與譚俊彥有不少衝突場面。

三位女主角中，暫以趙希洛及譚凱琪較為突出，二人分別有不少性感造型，譚凱琪角色更是霸氣與嫵媚兼備。憑《香港愛情故事》及《殺手》分別獲得「最受歡迎電視女角色」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」的龔嘉欣，近年角色愈趨多元，今次除了「小雲眼鏡」Look搶鏡外，角色外表冷酷但內心熾熱的矛盾人設，亦相當吸引。

無綫先後推出名為《姚尚謙的告白》、《方志浩的告白》、《沈越的告白》三大自白式宣傳短片，除莊銳婷身亡的畫面外，主角們錯綜複雜的關係亦相繼曝光。譚俊彥與龔嘉欣有著不可告人的過去，而飾演為求目的、不擇手段心機女銳婷的譚凱琪，似乎與譚俊彥、陳山聰及趙希洛等均有恩怨，更一度持刀要脅趙希洛，並因而與陳山聰對峙！被封「變態專業戶」的趙希洛，這次飾演上流太太雖然給人感覺高貴又幸福，但眼神依然另有故事兼流露著一絲詭異。

（即時娛樂）