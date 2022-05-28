女團育成企劃展開 杜汶澤：機會就在眼前 只要你肯搏 (23:27)

Hazelle自我介紹的短片成為示範作，因為有些參加者的短片多甩漏，記住要有唱歌與跳舞的片段。（視頻截圖）

杜汶澤的「喱騷」官方平台發布「喱DAO招募女團企劃」宣傳片，招募對象是全球15至26歲香港女生，報名參賽者需要拍攝一條不多於5分鐘的影片，內容需包括自我介紹、跳舞片段、唱歌示範，於6月30日或之前填寫報名表格及上載影片參加。阿澤提到今次是破天荒跟韓國娛樂公司合作，為女團成員提供韓國當地地獄式習訓，由唱歌跳舞訓練到歌曲創作，班底全部由韓國團隊一手包辦。

「喱DAO」是次重磅級企劃，邀請捧紅韓國女團4minute及BEAST的朴忠旻負責監製，B.A.P男團成員鄭大賢負責排舞和訓練，更會起用韓國導演負責MV拍攝。阿澤揚言：「機會就在眼前，只要你肯搏，走出第一步，下一個亞洲天團成員可能就是你！」

DAO女團育成企劃展開，8月將會送4名「被選中」的女生到韓國接受特訓。早前杜汶澤到英國拍攝節目，遇到一個頗有潛質的女生Hazelle，力邀對方拍片報名，影片今日於「喱騷」官方平台播放。Hazelle是香港人，21歲，現身居英國，在 The University of Manchester讀書。她表示自小已熱愛K-pop，而唯一令她堅持的興趣就是跳舞，今次為夢想踏出第一步。至於她會否成為最後贏家，決定權就交到「嘩嘩蛙NFT」持有者手上，參賽者的影片將會公開於「喱DAO」或其他喱騷官方平台。「嘩嘩蛙NFT」持有人有權投出心目中最適合加入女團的人選。

（即時娛樂）