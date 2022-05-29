港龍副機長拍電視劇再轉行做保險 盛勁為要再衝上雲霄 (00:05)

TVB於2020年舉辦《衝上雲霄大選》，為疫情下成重災區的航空業，失業的機師與空中服務員闢新路，邀參加選拔賽，有機會加入娛樂圈發展。曾效力國泰航空是機長級別的麥大力以熱門姿態奪冠，亞軍是有4年副機長經驗的盛勁為，他們簽約成TVB藝人。

盛勁為（Keith）曾參與電視劇《隱形戰隊》與綜藝節目演出，一年前轉行投入保險業工作，發展順利，他曾透露酬勞拍得住昔日做副機長。Keith接受《明報》電話訪問，提到疫情放緩與多國逐步通關，有報道國泰航空近日邀已離職的機組人員回巢重建團隊。Keith稱也有舊同事已重投航空業工作，自己也懷念衝上雲霄的工作，有計劃再飛，不單是錢賺多賺少的問題，機師是他最享受的工作。

Keith有4年副機長資歷，被裁員前在港龍效力。問是否留戀演藝工作？他稱跟TVB仍有合約，但不困身，這段時間參演劇集《隱形戰隊》，感恩有演戲的體驗，將來時間配合，有機會拍一些單元過戲癮也不抗拒。他形容過去兩年多的感受，似坐過山車大起大落，他效力港龍時，2020年初已不用返工但糧照出，初時很開心，後來漸擔心，經歷了9個月時間，直至同年10月公司停止營運。這時正好讓他有機會參與《衝上雲霄大選》，以前做機師會較低調，加入娛樂圈又是另一種體驗。不過發展並不如預期，他也要掙錢，所以又經歷另一次變化，加入了保險業。雖然準備再飛，他的保險工作會繼續，因為保險有同事協助處理，自己可以分配時間兩者兼顧。這兩年時間，他又做過茶樓老闆，後來退股，這也是航空業停擺後，讓他有更多人生體驗。

（即時娛樂）