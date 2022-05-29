康城影展｜《孩子轉運站》宋康昊稱帝 (05:29)

宋康昊從演多年，到過的影展不計其數，終於憑《孩子轉運站》初嘗康城影帝滋味。（法新社、劇照）

第75屆康城影展香港時間周日（29日）凌晨舉行頒獎禮；日本導演是枝裕和繼2018年《小偷家族》獲得最高榮譽金棕櫚獎後，首次拍攝韓語電影《孩子轉運站》，結果除贏得基督教評審團獎外，男主角宋康昊亦榮膺影帝，從《木馬屠城》女星戴安古嘉（Diane Kruger）手上接過獎項

《孩子轉運站》講述尚賢（宋康昊飾）經營洗衣店，可惜生意淡靜更負債纍纍。好兄弟東洙（姜棟元飾）本身是孤兒，為「嬰兒暫存箱」機構工作。在一個雨夜，他們秘密帶走其中一個箱裏的男嬰。翌日年輕媽媽素英（IU飾）找上門要求領回自己的孩子雨盛。本想報警揭發，但素英最終同意讓兩個「中間人」為兒子尋覓更好的父母，並決定跟隨兩人同行。另一方面，刑警秀珍（裴斗娜飾）聯同後輩李刑警（李周映飾）一直跟蹤他們，決心拉人定案。

康城影后則落在《聖蛛》（Holy Spider）莎阿米伊巴希美（Zar Amir-Ebrahimi）身上。《聖蛛》取材真人真事，講述2000年伊朗馬什哈德接連有10多名妓女遇害，當地女記者決定深入調查，發現警察十分冷漠，最終揭盅兇手是退伍軍人，表面看似正常，但以清洗罪孽之名，專在晚上挑婦女下手，並殘酷殺害。莎阿米伊巴希美片中扮演女記者。

（即時娛樂）