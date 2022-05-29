張敬軒周國賢友情似鮑魚「襟擺」：歷久常新 真空包裝 (14:02)

張敬軒形容他和Endy的友情似鮑魚。（大會提供）

張敬軒（軒仔）紅館演唱會補場今晚（29日）來到尾場，昨晚（28日）第15場補場，表演嘉賓包括周國賢（Endy）和RubberBand，軒仔介紹Endy出場前說：「我喺香港第一個屋企，得兩條友仔上嚟夾過歌，一個藍奕邦，另一位就係以下呢位嘉賓上過來夾歌。」

此時Endy升上台，並與軒仔合唱《目黑》，觀眾歡呼聲震撼紅館，連軒仔也說：「大聲到完全聽唔到音樂呀。」Endy昨晚自製一個大桶，桶內裝滿罐頭鮑魚，他說：「我家族做海味（生意），我屋企嘅鑽石牌鮑魚，我幫你開包？哈哈...」

Endy還即時拆開包裝，軒仔即拿出一罐鮑魚，並笑說：「鑽石牌鮑魚，呢個植入廣告真係好抵，多謝你，我哋友情就好似一罐鮑魚，襟擺，歷久常新，真空包裝！」之後Endy唱《14天》，他多謝軒仔4年前一席話令他開竅：「張敬軒先生令我學識『愈係難愈要縱容簡單面對』，好大得著。」

到Encore部分，軒仔請來RubberBand擔任嘉賓，並合唱《未來見》，之後RubberBand又唱出《CIAO》令觀眾開心到爆，最後軒仔Encore了5次，唱到12點半才散場。

（即時娛樂）