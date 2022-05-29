聲生不息｜沙麗阿Lam夫妻同台對唱 Mike李玟連環升Key鬥飆高音 (15:48)

林子祥﹑葉蒨文﹑李玟和曾比特都是節目中的氣氛高手。（大會提供）

《聲生不息》今晚（29日）播出一集，主題是「港樂與我的『城市人生』上半場」，演出陣容及自選合作演唱歌曲如下：林曉峰、劉惜君《現代愛情故事》，炎明熹、魔動閃霸《我鍾意》，毛不易、單依純《分分鐘需要你》，林子祥、葉蒨文《敢愛敢恨》，馬賽克樂隊、安崎《Cha Cha Cha》，李克勤、周筆暢《紅綠燈》，李健、楊千嬅《風起似水流年》（《風再起時》＋《似水流年》）以及李玟、曾比特《Monica》。

之前憑《初戀》及《夢中人》獲讚的曾比特（Mike），這次伙拍李玟（Coco）合唱張國榮經典歌曲《Monica》，Mike和Coco除了加入爵士樂元素，更大玩「連環升Key」鬥飆高音，加上百老匯式舞蹈編排，2人默契十足的投入獻唱，將台下及台後氣氛推向高峰，後台歌手們高呼「太猛了」。

林子祥（阿Lam）和老婆葉蒨文（沙麗）在《聲生》舞台首度同台合唱，並選唱了阿Lam的經典歌曲《敢愛敢恨》。

2人臨出場前耍花槍，較勁這次合作誰人作出遷就較多；阿Lam說：「首歌原裝Key已經好高，今次同佢唱仲升半度，男同女嘅Key爭好遠，佢唱得舒服，代表我唱得唔舒服。」沙麗聞言反擊：「今次我係就你個Key喎。」阿Lam抵死回應：「（平時）多數都係我就你㗎。」雖然出場前不忘鬥嘴，但2人獻唱時不時放閃，阿Lam還攬著老婆邊搖邊唱，沙麗唱完後撲向老公作「斷氣狀」撒嬌，表現甜蜜。

（即時娛樂）