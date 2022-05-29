不為批評放棄夢想 楊千嬅冷靜面對任何事︰淡定有錢剩 (19:09)

楊千嬅推出個人紀錄片《I． II ．III MY STORY》，剖白人生不同階段的心路歷程。由護士跳入娛樂圈發展演藝事業，人生大部分時間在工作中度過，千嬅沒想過一做27年，而且從工作中遇上喜歡的人，繼而組織家庭。歌手、演員、妻子、母親這幾個身分中，千嬅覺得「媽媽」角色最難做，但也給她最大滿足感。「這是我人生中很重要的事，因為他是一個生命。我希望兒子將來能成為開心的人，最重要他開心。」

千嬅正在內地參與音樂節目《聲生不息》。香港樂壇新生代歌手湧現，她認為目前是一個交接期︰「首先要懂得欣賞別人和別人的作品，大家便可以交流。每位歌手也有自己的特質和聽眾，可能有歌迷和我同步成長，也可能有年紀細的歌迷不認識我，但不代表我不能唱，我也需要學習和接受新事物。我不覺得是一面倒（傾向新世代），只是大家理念、製作音樂方法不同。樂迷接受新音樂的同時，其實也想聽以前歌手當下的心態。」

千嬅近年主力內地市場，被香港網民批評「忘本」、「變質」，她直言︰「每個人也可以表達自己感受。我一如以往做好自己的崗位，唱好想唱的歌，這就是重點。我們做音樂創作和表演的，是要做自己相信和喜愛的事，不應該因為別人的批評而放棄夢想。」千嬅說她現在心口除掛上「勇」字，還多了「氣定神閒」的「定」字。「人長大了會沉澱，我現在已是媽媽，做父母需要很大勇氣，加上要照顧家庭及孩子，面對任何事也要冷靜，淡定有錢剩。」

欲知專訪詳情，請留意明天（5月30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）