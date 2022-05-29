魯庭暉收小觀眾來信 擔心MakerVille財政 追問何時開拍《膠戰3》 (20:34)

前ViuTV董事兼總經理、現任MakerVille行政總裁的魯庭暉，昨天（28日）在社交平台上載一封小觀眾來信，小觀眾除在信中分享身患的罕見病終有機會獲得治療外，還恭喜MakerVille的成立。小觀眾說︰「恭喜你成立新公司MakerVille，我都想加入成為其中一個Makers！祝新公司順順利利，夠錢用嗎？請問幾時開拍《膠戰3》？」

魯庭暉回覆︰「應徵者非常關心我們的財務狀況... 小朋友，開心聽到呢個消息。你識得關心別人，又鍾意我哋啲節目，咁你要身體健康呀，長大做一個好人，跟住嚟搵生Bear面試啦，到時你估《膠戰》會唔會仲拍緊唔知第幾季呢？等我問吓Edan叔叔、珈其叔叔、Jeffery叔叔、肥腸叔叔、阿正姨姨、Hillary姨姨先...（作為一間無分你我嘅大愛公司，我點都唔會叫佢哋哥哥姐姐，唔該同我同Grade啦，你哋6個叔叔姨姨）」

《膠戰》的阿正（黃正宜）留言︰「正姨姨隨時Ready㗎喇﹗」岑珈其亦說︰「So sweet﹗」

MakerVille是電訊盈科媒體集團旗下新公司，專注內容創作、藝人管理及活動管理，同時繼續為ViuTV提供創意及優質內容，並探索香港以外的內容製作合作及機會。MakerVille旗下藝人有人氣男團MIRROR、ERROR、P1X3L、女團COLLAR，以及強尼、練美娟、沈殷怡及陳俞希等。

（即時娛樂）