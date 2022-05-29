花姐望盧瀚霆學懂休息 勿只顧努力向前衝 (23:17)

花姐坦言盧瀚霆是努力到別人要叫他停下來的人。（盧瀚霆Ig圖片 / 資料圖片 / 明報製圖）

MIRROR經理人花姐（黃慧君）日前應加拿大中文電台節目《逍瑤郭杜》邀請，與當地的「鏡粉」（粉絲暱稱）進行網上見面會時，大讚盧瀚霆（Anson Lo）做過很多令她感到驕傲的事。

她指Anson Lo是個努力到你會叫他停的人，也不會為得到過什麼獎項、成績而驕傲及停下來，相反會繼續向前跑。花姐說︰「我敢講佢係12個裏面，我認為佢係撐得最多嘅人，好大力撐嘅人。不過，要勸佢休息吓。」談到Anson Lo每天不停工作，只有數小時休息。花姐說︰「有啲神徒都會send message嚟鬧我，話我點可以編個咁嘅schedule畀教主，但Anson Lo個性格係，如果中間有3個鐘頭，佢都寧願將嗰3個鐘頭去做Gym、學唱歌，佢係將自己個schedule塞爆嘅人。」

花姐曾表示從不覺得Anson Lo靚仔，有神徒問她現在可有對他改觀時說︰「喂啊！點解要迫人讚佢靚仔，我心目中只有許光漢最靚仔！盧瀚霆係有靚仔嘅時候，但佢最靚仔嘅時候，係我私底下見到佢，可能冇化咁濃妝，私底下同佢傾偈，好舒服個樣，嗰個樣係最靚仔。佢係一個暖男，好關心、溫柔同你傾偈，你話幾靚仔！如果換咗許光漢個頭就仲好！」

（即時娛樂）