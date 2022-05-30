柳應廷收工趕到紅館做張敬軒個唱尾場嘉賓 送CD變索簽名勁搞笑 (11:47)

張敬軒昨晚（29日）在紅館舉行演唱會尾場，並有3位表演嘉賓亮相，包括軒仔生死之交王菀之（Ivana），以及MIRROR成員陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer），而另一位成員呂爵安則在台下睇騷。

Jer在第2次Encore時出場，軒仔表示知道Jer最近忙於不同工作，時間很緊迫，但當他收工後便趕過紅館擔任嘉賓，2人合唱《我的天》曬唱功。唱完後2人在台上寒暄，Jer多謝軒仔讓他有機會在紅館舞台表演，自爆在台下時很緊張，因為始終是他首次以Solo身分踏上紅館舞台，軒仔聞言鼓勵他：「相信會有大把機會。」Jer表示軒仔很好，給後輩很多機會。

軒仔表示知道MIRRORY於7月開紅館演唱會，一票難求，希望Jer當作預演，感受一下紅館觀眾的力量。在送禮物環節，Jer表示這份禮物有少少私心，他送上收藏多年的《酷愛》CD，軒仔聞言笑說：「你送隻我嘅碟畀我呀？」Jer再說：「係呀，係我人生買嘅第一隻CD，所以超榮幸喺台上送畀軒仔。」

軒仔接着說：「大家聽唔聽到代溝，佢人生買第一張碟係我嘅碟，所以你送隻碟畀我幫你簽名。」接著軒仔為Jer在唱片上簽名，他說：「我都係第一次喺紅館簽名。」軒仔再望著封面上自己的樣子不禁說：「真係睇番個樣，每個人都有不堪回首過去。」

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（即時娛樂）