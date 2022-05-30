張敬軒尾場個唱凌晨1時10分完騷 每晚Encore超時共罰款逾百萬 (13:16)

張敬軒（軒仔）昨晚（29日）於紅館完成了26場《The Next 20 Hins Live in Hong Kong演唱會》，尾場獲老闆楊受成夫婦、陳潔靈、霍啟剛、霍啟山、呂爵安、郭嘉駿（193）、谷德昭及泳兒等支持。尾場氣氛熾熱，軒仔表示這是他今次個唱的第26場，亦是他人生第50場紅館演唱會，別具意義。

演唱會5度encore，軒仔透露有意明年舉行交響樂演唱會，他最後以一首《遇見神》作結，唱至凌晨1時10分完場，但觀眾仍不願散場還繼續嗌：「Encore！」擾攘10多分鐘才陸續離開。

對於26場演唱會終於完成，軒仔騷後受訪時，給自己表現80分，20分是扣在部分機件故障，因他覺得每晚都應該保持一定水準。

談到每晚encore超時，軒仔坦言罰款過百萬元：「若不是紅館有限制，粉絲站多久，我便唱多久，因這些是愛。我都有打電話給楊生（楊受成）說不好意思，但（這數目）對他來說濕濕碎，楊生說應使得使，沒有東西緊要過支持者對我的支持，特別現在樂壇有新局面，但依然有那麼多人支持我，要珍惜。」

至於嘉賓眾多，是否碌爆人情卡？軒仔稱大家很惜他，每位嘉賓已是他最好的禮物，「我是不主張嘉賓送禮物的，但現在個個都送，好似我榮休演唱會一樣。（如何報答他們？）以後兩脇插刀，私底下也會約他們食飯。（王菀之令你失守流淚？）這個真的搞不掂，她封信一下刺中我心。」

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（即時娛樂）