MIRROR演唱會門票5‧31公開發售 城市售票網有特別安排 (16:25)

男團MIRROR將於7月底舉行12場紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，為了打擊黃牛黨，是次推行實名制購票方式，每人每次只限購買最多兩張門票，門票不得轉讓、轉換場次或更改持票人士姓名，購票後因事未能出席演唱會人士亦只可於開騷前數天的指定日期內半價退票，而門票將於明天（5月31日）早上10時起，於城市售票網公開發售。

避免造成網絡大塞車，城市售票網今天（30日）在網頁宣布購買MIRROR演唱會門票有特別安排，欲購票的觀眾要注意了。內容如下：「由於5月31日（星期二）有熱賣節目於上午10時開始發售門票，城市售票網網站會作特別安排，以維持網上購票的秩序，詳情如下：

（a）當日上午10時前

上午10時前已登入網站的連結均不能延續至上午10時後。

（b）當日上午10時起

在顧客等候登入城市售票網網站時，系統會提供自動為顧客嘗試再次登入功能，直至另行通知。

（c）當日開售的Mirror演唱會門票尚餘少於2000張時

系統會停止提供自動嘗試再次登入功能。」

不過，有網民發現黃牛黨推出收錢代訂MIRROR演唱會門票服務，該黃牛黨稱只需要留下全名及繳付500元不等的訂金便可，並表示不成功會全退訂金，以及保證不成功便不收費。

（即時娛樂）