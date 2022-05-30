Jer以Solo姿態登張敬軒紅館個唱嗌緊張：以前聽佢嘅歌大 (17:40)

張敬軒昨晚（29日）在紅館舉行尾場演唱會，MIRROR成員柳應廷（Jer）收工後趕往擔任嘉賓，並帶同軒仔的《酷愛》CD索取簽名，結果Jer如願以償「成就解鎖」兼「私心」成功。

Jer今天（30日）在社交網感謝軒仔給機會和他合唱：「好感動，thank you so much！事關我近排拍劇+拍戲，咁啱有一晚收工，知道自己可以睇到show，就即刻衝去~見到個舞台同製作，聽到軒仔唱歌，啲回憶就衝晒出嚟，因為我以前係聽佢嘅歌大的，人生第一隻比錢買嘅CD，就係佢！所以今次私心帶番隻發黃CD上台比軒仔簽名 hahaha！

嗰日睇完show之後，軒仔DM多謝我，我話之後有機會合作就好la~跟住佢就即刻打比我，最尾就成就咗，我成為尾場嘅第三位嘉賓。

噚晚係第一次用Jer身份上紅館唱歌，都係第一次用Jer身份同軒仔合唱，所以係後台好緊張！我有諗過叫唔叫大家合唱『人類群星』（人類群星閃耀時）因為我驚大家未必識，但最尾睇番片，真係好~感~動~好多謝有份唱嘅每一位，7月尾紅館見！」

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（即時娛樂）