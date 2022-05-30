我哋係COLLAR｜Day為追夢一日打兩份工《造星IV》決賽後激動落淚 (17:48)

ViuTV全新節目《我哋係COLLAR》今晚（30日）起，逢星期一至五晚上11時播映。COLLAR於今年1月12日成軍，人氣瞬間席捲全港，熱爆社交媒體，並成為廣告界寵兒。節目不但記錄COLLAR成軍過程，大量絕密片段曝光，更會透露成員鮮為人知一面，亦會從形象包裝、社交媒體、歌曲風格、fans應援等多角度，剖析COLLAR獨特之處。

今晚播出的第1集，記錄COLLAR成軍過程，由《全民造星IV》總決賽到1月12日的成軍記者會，分享成員們的心路歷程及準備出道的實况。

在去年12月25日的《造星IV》總決賽中，Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）和Day（許軼）分別獲得冠亞季軍。Day在賽後採訪中激動落淚，透露自己家庭經濟狀况不好，媽媽工作很辛苦，為了追夢，Day曾一日打兩份工，早上打一份工，下午學跳舞，晚上再打另一份工。Day表示當時生活很難熬，所以16歲時曾為自己設下3年期限，如3年後仍未能出道，便放棄夢想，做回普通人。Day沒想到自己能出道，很感恩有fans支持。

《造星IV》總決賽後，女團經理人Wing跟各高層經歷6小時會議，終於選出女團人選。節目中COLLAR成員回公司簽約，當時Marf是最後一位回到公司，成員們紛紛用外套蓋住臉，讓Marf猜猜有哪位成員將與她一同出道。

Marf猜對幾位成員，但沒有料到最後一位是李芯駖，她得知芯駖將一同出道後感動到流淚。芯駖原本也以為自己沒有機會出道，但Wing認為COLLAR是一個新世代女團，需要有新嘗試，她欣賞芯駖的才華及人氣，所以決定加芯駖入COLLAR。

（即時娛樂）