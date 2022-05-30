康子妮睇《聲生不息》 撐前夫林曉峰唱得：聽得出有進步 (18:56)

康子妮今天（30日）到尖沙嘴出席活動，她笑指大仔林寶已赴日本大學修讀商科，但究竟是否真的讀書就不得而知，她說：「我對他有個要求，就是一定不可以中途放棄，一定要畢業才回來，他知自己應該怎樣做。」

康子妮在社交網上載細仔林熙戴四方帽畢業照片，被誤會他早過哥哥大學畢業，康子妮澄清：「其實細仔是中學畢業，只是背景寫着他將會在大學修讀音樂學士課程，很多朋友以為細仔大學畢業，細仔將會到我的母校多倫多大學讀書。」

與林曉峰離婚兩年，2人再見亦是朋友。康子妮表示也有留意前夫在《聲生不息》演出，她說：「好好呀！我都戥他很開心，我好早之前已話他很唱得，只是沒有人看到，現在有人看到了，亦都好戥老爺奶奶開心，他們等這一日也等了很久，讓別人看到兒子的才華，爸爸媽媽一定很開心。」

對於林曉峰被質疑不是歌手被比下去，康子妮就力撐前夫：「他始終不是一直以來當歌手，經驗一定少，但留意他的聲線，聽得出他有進步，不知他是否有學唱歌，每個人都有進步空間。」她表示與前夫仍有聯絡，會談兒子近况和讀書安排。問到她可有新戀情或追求者？她即說：「哪有時間呀？我真的很忙，很認真工作。」

（即時娛樂）