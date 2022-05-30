方力申自認追女仔失敗 米雪贏馬捐部分獎金做善事 (19:54)

方力申（小方）和米雪今天（30日）於觀塘拍攝港台微電影《出發2022》，小方於戲中除了是中醫專家，也是一名義工，會變魔術逗飾演夫妻的米雪和羅家英開心。

問小方追女仔是否也用這招？他說：「當然不是，我追女仔用真心。」小方自認追女仔方面失敗，現在全力工作搵錢，事業有成和有錢的男人才吸引到女生。

小方又爆好友林盛斌（Bob）曾介紹女仔給他認識，但他怕醜，從未真正約會過，只是看過相片，「Bob傳給我的都是女生穿三點式的相，還說不錯，不過這（三點式）只是他喜歡，我着重心動感覺」。

有指他因貪玩令無綫小花胡美貽受傷？小方稱事件屬意外，解釋當時大家拍攝遊戲節目，他只是拿了懲罰道具來玩，並非蓄意傷害對方，事後他亦立即陪對方求醫，介紹整容醫生，手術費及覆診費用也是先由他支付，不過樂易玲說如果claim到保險會幫他分擔：「我跟胡美貽有保持聯絡，知她傷口已淺色很多。」

提到舊愛鄧麗欣日前做張敬軒演唱會嘉賓時，兩人昔日戀情再被擺上台，笑稱當時「揀錯人」。小方前天才見到鄧麗欣，為共同朋友慶祝生日：「大家有講起這話題，她都笑笑口跟我說『你明的』。」暗指為工作才這樣說，不是窒他。小方又指二人不時有見面，關係不錯。大家現時單身，可有機會復合？小方表示不回應了，將來的事將來再算。

米雪愛駒「蟲草成名」日前贏得賽事，帶挈她捧盃拉頭馬兼袋200多萬元獎金。米雪稱男友尹志強生前喜歡足球，也喜歡賽馬，但絕不是賭博，而是希望玩之餘，又可透過馬會幫助有需要的人，「我現在有兩匹馬，每次贏到我都會捐出部分獎金做善事，或身邊有朋友需要幫手，我都很樂意」。

（即時娛樂）