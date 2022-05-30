「神經刀」陳宗澤磨刀2年重回樂壇 孖Jessica拍MV緊張手震 (20:04)

《全民造星III》十強之一的CY陳宗澤（原名陳澤言），性格直率兼天然呆，被外界形容為「神經刀」。今年他決定以真名陳宗澤再出道，希望以最真實的自己面向大家，並跟「One Cool ChillGOOD」簽約，成為旗下首位歌手。

CY首支派台歌《神經刀》幕後製作班底強勁，歌詞出自黃偉文（Wyman）手筆，吳林峰擔任作曲人，監製、編曲則由王雙駿負責。

當CY知道是這個班底時，表現興奮又震撼：「我先要分享和吳林峰的相識，在《造星 III》20強爭取進入10強時，我選擇以《王妃》應戰，但花姐（黃慧君）好擔心我在聲音上的發揮，她問我會否想學唱歌，於是介紹吳林峰給我認識。我記得第一次見到他的時候，已感受到他對音樂的熱誠，他的唱功、創作都令我覺得他好厲害，好想跟他學習。然後公司說會邀請Wyman為我填詞，我一直視Wyman為神一樣人物，他所寫的詞『勁正』，知道他答應了出手相助時，情緒難以形容，因為意想不到自己的歌曲，會有他的詞，感到好榮幸。至於Carl叔叔（王雙駿）我一直留意他監製的歌曲，而他編曲的作品亦很震撼我，我覺得整件事好夢幻。」

CY坦言緊張首支個人單曲，在正式錄音時也相當緊張，感覺很難忘：「參加《造星III》時，大家幫我起了『神經刀』這稱號，作為第一首作品以此為名，好似都幾可以代表到我。」

CY跟游學修女友Jessica（陳苡臻）一齊拍新歌MV，在MV中Jessica演女武士，CY則初嘗日本武士造型，他最難忘是與一把武士刀的互動：「整個拍攝中，我最難忘的是拿起武士刀任意揮舞，如果平時這樣做，大家會以為我是瘋子，所以多得歌詞內容，讓我可以這樣做。當我要投入傷感的情緒，拿起武士刀揮舞一刻，我覺得好爽。」

MV中他跟Jessica有擁抱纏綿場面，CY怕醜說：「跟Ca姐拍攝纏綿戲時，我雙手一直在震，就算在休息期間都不敢和她談話，但Ca姐好友善，拍攝親密鏡頭時，會叫我放心不用緊張，令我即使手震，都可以投入到角色。」

（即時娛樂）