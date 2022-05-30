李宥利李敏英化身「魔女」 37歲徐玄振跟黃寅燁譜姊弟戀 (20:30)

《為何是吳秀才？》和《魔女還活著》（右圖）將於下月在黃Viu煲劇平台上架。（大會提供）

由韓星徐玄振和黃寅燁合演的Viu Original原創愛情韓劇《為何是吳秀才？》，將於6月3日降臨「黃Viu煲劇平台」，2人在劇中共譜姊弟戀；稍後還有「四十路女神」李宥利和李敏英接力，於《魔女還活著》展開黑色幽默殺人之旅，該劇在6月25日首播。

韓劇《為何是吳秀才？》講述為了追求成功、內心一片空虛的法學院女教授吳秀才（徐玄振飾），與曾經含冤入獄的學生兼小酒館老闆孔燦（黃寅燁飾）相戀，2人遊在禁忌和心動邊緣，展開刻骨銘心的愛情故事。

37歲的徐玄振近年先後憑《又，吳海英》、《浪漫醫生金師傅》等劇集，勇奪多個演技獎項，獲封「亞洲浪漫喜劇女神」；「人氣新星」黃寅燁則以《女神降臨》爆紅，社交平台追蹤人數在短短1年多內，從80萬暴升至逾1300萬，成為新一代上位男神。

懸疑黑色喜劇《魔女還活著》講述已屆不惑之年的3位成熟女子，看似幸福的全職家庭主婦孔瑪莉（李宥利飾）、婚姻生活不順利的財閥兒媳蔡熙秀（李敏英飾）、丈夫去世後獲得數億韓元保險金的楊珍雅（尹素怡飾），因爲一同萌生殺人念頭而結下不解之緣。

《魔女》集結女神級熟女，3人同場鬥戲畫面惹熱話；該劇也是《有品位的她》和《雞龍仙女傳》導演金允哲時隔4年再度推出的作品。

（即時娛樂）